Вася Рогов из «Убойной силы» сыграл в «Брате»: вы его точно не признаете

Андрей Федорцов прославился на всю страну после роли Васи Рогова в культовой «Убойной силе». Но это была далеко не первая киноработа талантливого актера.

До «Убойной силы» Федорцов появился в легендарной криминальной драме «Брат» Алексея Балабанова. Андрей сыграл невезучего режиссера, который вместо вечеринки попал на разборку бандитов. Лишь жалость Данилы Багрова спасла испугавшегося героя от неминуемой смерти.

Федорцов из «Брата» совсем не похож на легендарного Васю Рогова из «Убойной силы». Не было заметно ни его обаяния, ни фирменной харизмы, поэтому его могут узнать не все. Впрочем, сама роль не позволила актеру вволю разгуляться.

После картины Балабанова Андрея стали все чаще приглашать в проекты. Его комедийный талант понравился Сергею Рогожкину, который позвал его в картину «Особенности национальный охоты в зимний период». В это же время Федорцов начал играть Васю Рогова, после чего стал знаменитостью. Сегодня Андрей успешно продолжает свою творческую карьеру. Актер уже давно женат на дизайнере Екатерине. Пара воспитывает двух дочек. Также у Федорцова есть дети от предыдущих отношений.