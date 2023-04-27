Васнецову в страшном сне не привидится: от выходок «папиных дочек» волосы дыбом

Главные героини «Папиных дочек» никогда не отличались примерным поведением. В реальности дочки Васнецова тоже не были покладистыми и хорошими девочками — от их выходок Сергей Алексеевич точно бы поседел.

Исполнительница роли Жени Дарья Мельникова ради проекта покинула родной Омск. Во время съемок она почти забросила учебу, и из-за двоек ей пришлось остаться на второй год. Такого удара Васнецов бы не вынес.

Но это были цветочки. Мирослава Карпович, сыгравшая старшую Машу, вообще оказалась воровкой. Каждое лето будущая актриса проводила в деревне и частенько наведывалась к соседям, чтобы стащить с их грядок арбузы и кукурузу. Также она любила срывать чужую черешню. Своими трофеями Карпович делались со всей семьей.

Елизавета Арзамасова в реальности оказалась не такой спокойной, как ее Галина Сергеевна. Характер актрисы резко изменился в подростковом возрасте. Арзамасова перестала держать в себе эмоции и закатывала грандиозные истерики. Это помогало ей справиться со стрессом.