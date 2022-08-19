Василиса Володина раскрыла, у кого из знаков Зодиака самая низкая самооценка

То, что мы думаем о самих себе, отражается на нашем поведении, а значит, а на восприятии окружающих. Человека с низкой самооценкой, постоянно критикующего себя за промахи и неудачи, вряд ли будут воспринимать как авторитетную личность. Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, какие три знака зодиака чаще других страдают от неуверенности в себе.

Рак

По словам Василисы Володиной, представители водной стихии – личности чувствительные и ранимые. Они болезненно воспринимают любое критическое замечание в свой адрес, и вместо того, чтобы объективно взглянуть на ситуацию и сделать выводы, приступают к самобичеванию.

Предаваться этому занятию Раки могут долго и упоенно, забывая делать перерывы на обед и сон.

Даже если негативное замечание было несправедливым, уроженцы знака смогут убедить себя, что их есть за что критиковать, и попутно найдут в себе десяток недостатков. Астролог рекомендует близким Раков почаще напоминать им об их значимости, иначе дело может дойти до депрессии.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, как правило, очень тонкие и творческие натуры. Безусловно, богатое воображение и повышенная восприимчивость имеют свои плюсы, но, согласно мнению Василисы Володиной, они же доставляют уроженцам водного знака массу хлопот. Дело в том, что Рыбы обладают очень низкой самооценкой, поэтому каждый промах воспринимают очень серьезно. В их глазах любая мелочь превращается в проблему вселенского масштаба, и Рыбки чувствуют себя виноватыми и никчемными, когда у них что-то не получается.

Спасти ситуацию, как и в случае с Раками, поможет поддержка родственников и друзей.

Если почаще напоминать Рыбкам об их талантах и достоинствах, они начнут проще относиться к недостаткам.

Весы

Еще один знак зодиака, обладающий, по словам Василисы Володиной, невысокой самооценкой – это Весы. Уроженцы воздушного знака перманентно сомневаются абсолютно во всем, и в первую очередь – в самих себе. Поэтому они часто не могут дать отпор обидчикам или открыто выразить свою позицию в споре. Весы считают себя слишком незначительными для того, чтобы отстаивать свою точку зрения или напоминать людям, что их чувства тоже важны.