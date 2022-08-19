Василиса Володина раскрыла, у кого из знаков Зодиака самая низкая самооценка
Астролог и телеведущая рассказала, какие знаки чересчур критично к себе относятся.
То, что мы думаем о самих себе, отражается на нашем поведении, а значит, а на восприятии окружающих. Человека с низкой самооценкой, постоянно критикующего себя за промахи и неудачи, вряд ли будут воспринимать как авторитетную личность. Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, какие три знака зодиака чаще других страдают от неуверенности в себе.
Рак
По словам Василисы Володиной, представители водной стихии – личности чувствительные и ранимые. Они болезненно воспринимают любое критическое замечание в свой адрес, и вместо того, чтобы объективно взглянуть на ситуацию и сделать выводы, приступают к самобичеванию.
Предаваться этому занятию Раки могут долго и упоенно, забывая делать перерывы на обед и сон.
Даже если негативное замечание было несправедливым, уроженцы знака смогут убедить себя, что их есть за что критиковать, и попутно найдут в себе десяток недостатков. Астролог рекомендует близким Раков почаще напоминать им об их значимости, иначе дело может дойти до депрессии.
Рыбы
Люди, рожденные под знаком Рыб, как правило, очень тонкие и творческие натуры. Безусловно, богатое воображение и повышенная восприимчивость имеют свои плюсы, но, согласно мнению Василисы Володиной, они же доставляют уроженцам водного знака массу хлопот. Дело в том, что Рыбы обладают очень низкой самооценкой, поэтому каждый промах воспринимают очень серьезно. В их глазах любая мелочь превращается в проблему вселенского масштаба, и Рыбки чувствуют себя виноватыми и никчемными, когда у них что-то не получается.
Спасти ситуацию, как и в случае с Раками, поможет поддержка родственников и друзей.
Если почаще напоминать Рыбкам об их талантах и достоинствах, они начнут проще относиться к недостаткам.
Весы
Еще один знак зодиака, обладающий, по словам Василисы Володиной, невысокой самооценкой – это Весы. Уроженцы воздушного знака перманентно сомневаются абсолютно во всем, и в первую очередь – в самих себе. Поэтому они часто не могут дать отпор обидчикам или открыто выразить свою позицию в споре. Весы считают себя слишком незначительными для того, чтобы отстаивать свою точку зрения или напоминать людям, что их чувства тоже важны.
Но если об этом будут говорить их близкие, Весы смогут понемногу полюбить себя и начнут верить в собственные силы.