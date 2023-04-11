«Ваше главное украшение»: Вика из сериала «Не родись красивой» потрясла народ фото с сыном

Юлия Такшина дважды становилась матерью: в 2007-м на свет появился ее сын Иван, а спустя два года — Федор. Прославленная артистка, судя по ее социальным сетям, уделяет все внимание своим наследникам и нередко делится трогательными совместными кадрами.

Так, недавно она опубликовала серию снимков со своим старшим сыном. Запись артистка приурочила к Вербному воскресенью, а на фотографиях позировала с 15-летним Ваней.

Подписчики Такшиной остались в восторге от семейной публикации. В комментариях они осыпали Ивана комплиментами, отметив, как быстро он вырос за последнее время. По их мнению, сын артистки становится точной копией своего отца Григория Антипенко, с которым Юлия снималась вместе в сериале «Не родись красивой», и обязательно прославится как талантливый артист.