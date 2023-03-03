Вас проберет до костей: на эти жуткие вещи пошел Кейдж ради роли в фильме

Одной из самых ярких работ Николаса Кейджа стала драма «Птаха» Алана Паркера. В ней артист играет сержанта Эла Колумбато, которого по сюжету фильма изуродовало взрывом. Зрители остались в восторге от роли артиста, а впоследствии стало известно, на какие жертвы пошел Кейдж ради этого перевоплощения.

Так, ради съемок в течение пяти недель он носил хирургическую повязку на лице, как и его герой. В результате у него воспалилась кожа из-за вросших волос, но Кейдж не отступил от намеченной цели.

Помимо этого, он вырвал себе несколько зубов. Многие коллеги решили, что артист лишился коренных, поэтому были впечатлены его самоотверженностью. На самом же деле в то время у 19-летнего артиста была еще часть молочных зубов, поэтому он просто удалил их прямо в середине съемок. Так что в половине фильма Кейдж красуется молочными зубами, а потом — уже их отсутствием.

В итоге участие артиста в фильме со временем обросло легендами, только добавив Кейджу и «Птахе» популярности.