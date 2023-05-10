Вас хватит удар: в чем народ много лет подозревает этих российских звезд

Далеко не все отечественные звезды стремятся раскрывать правду о своей личной жизни. Некоторые артисты так старательно скрывают некоторые факты своей биографии, что поклонникам приходится проводить целые расследования, чтобы докопаться до правды. При этом особенно сильно они не любят рассказывать о своих наследниках.

Так, например, по слухам комик Тимур Батрутдинов является отцом дочери-подростка. Елизавета якобы живет в Калининграде и тайно видится не только со своим отцом, но и с бабушкой и дедушкой, родителями артиста. Об этом впервые рассказала подруга Елизаветы по летнему лагерю, но сам Батрутдинов так и не прокомментировал эти домыслы.

Подозревают в отцовстве и Павла Дурова. По мнению СМИ, предприниматель растит двоих детей, которые появились на свет от Дарьи Бондаренко. При этом основатель «ВКонтакте» настолько тщательно оберегает свою личную жизнь, что публике неизвестны даже имена предполагаемых наследников.

Как уверены поклонники, Дмитрий Нагиев также скрывает от публики правду. Популярный телеведущий является отцом не только своего сына Кирилла, но и дочери Миры, которая появилась на свет от возлюбленной артиста Анны Спектор. Сам Нагиев никогда не комментировал эти домыслы и старается не раскрывать никакие детали личной жизни.