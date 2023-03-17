Вам станет плохо: сколько Меньшиков зарабатывает за один съемочный день

Олег Меньшиков давно завоевал репутацию одного из самых успешных и талантливых отечественных актеров. Миллионы поклонников не пропускают ни один его проект и появление на сцене. И подобная популярность заметно сказалась на его гонорарах.

Как оказалось, за 12-часовую смену Меньшиков получает 100 тысяч долларов, что равняется примерно 7,5 млн рублей. За эти деньги можно приобрести квартиру в столице или, например, автомобиль премиального класса.

При этом подобные гонорары не единичный случай в карьере артиста. Например, Никита Михалков, как пишет «Комсомольская правда», согласился именно на такую зарплату, когда снимал продолжение «Утомленных солнцем».

При этом Меньшиков последние годы нечасто появляется на экранах. Проекты с участием артиста выходят примерно раз в год, а последней его работой стала телевизионная драма «Ваша честь».