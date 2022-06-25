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Валиевой до сих пор припоминают сказанное после провала в Пекине

25 июня 2022 11:36
Валиевой до сих пор припоминают сказанное после провала в Пекине

Талантливая фигуристка осталась без медали.

Почти полгода прошло после Зимних Олимпийских Игр, но неудачу Камилы Валиевой до сих пор не могут забыть. Мало того, что юную фигуристку обвинили в употреблении запрещенных препаратов и едва не отстранили от соревнований, так и ее финальное выступление закончилось полнейшим провалом.

Однако многим не дают покоя слова, которые сказала Валиева своему тренеру Этери Тутберидзе после оглашения результатов. «Зато церемонию не отменят», – сказала она. Как известно, Камила не попала в тройку лидеров и довольствовалась лишь 4 местом. Дело в том, что МОК пригрозил не проводить торжественное награждение, если бы 15-летняя фигуристка взяла одну из медалей. Свое решение чиновники аргументировали тем, что расследование допинг-скандала еще не завершено.

«Умышленно пошла на провал», «Девочка прикрыла собой команду», «Было очевидно, что падала специально, она пожертвовала своим прокатом ради церемонии», – восхитились мужеством Валиевой комментаторы.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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