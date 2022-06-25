Валиевой до сих пор припоминают сказанное после провала в Пекине

Почти полгода прошло после Зимних Олимпийских Игр, но неудачу Камилы Валиевой до сих пор не могут забыть. Мало того, что юную фигуристку обвинили в употреблении запрещенных препаратов и едва не отстранили от соревнований, так и ее финальное выступление закончилось полнейшим провалом.

Однако многим не дают покоя слова, которые сказала Валиева своему тренеру Этери Тутберидзе после оглашения результатов. «Зато церемонию не отменят», – сказала она. Как известно, Камила не попала в тройку лидеров и довольствовалась лишь 4 местом. Дело в том, что МОК пригрозил не проводить торжественное награждение, если бы 15-летняя фигуристка взяла одну из медалей. Свое решение чиновники аргументировали тем, что расследование допинг-скандала еще не завершено.