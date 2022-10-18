Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Валерьянку - срочно! Народ не сдержал гнев при виде ремонта у Смеховой

Валерьянку - срочно! Народ не сдержал гнев при виде ремонта у Смеховой

18 октября 2022 13:15
Валерьянку - срочно! Народ не сдержал гнев при виде ремонта у Смеховой

Не все оценили идеи дизайнеров.

Алика Смехова не раз признавалась, что ей необходимо отдельное место, где она может уединиться от своих родных и посвятить время только себе. И вот не так давно артистка решила обновить московскую квартиру, чтобы иметь свой укромный угол.

В первую очередь Смехова захотела переделать спальню. Специально для этого она пригласила команду проекта «Идеальный ремонт» и объявила, что ей нужна не только комната для сна, но и кабинет, а цвета она предпочитает приглушенные.

Дизайнеры и декораторы постарались удовлетворить все потребности знаменитости. В центре комнаты они расположили кровать, а на одной из стен — полки. В оформлении они ориентировались на коричнево-черные тона, закрыв одну из стен обоями с нарисованными пальмовыми ветками. Также украсили комнату эффектные картины «Луна» и «Солнце», сделанные из войлока с вкраплениями янтаря.

Смехова не осталась равнодушна к ремонту. Как призналась артистка, преображение комнаты настолько шокировало ее, что ей даже понадобилось успокоительное.

Валерьянку - срочно! Народ не сдержал гнев при виде ремонта у Смеховой

«В этом интерьере, в этом дизайне меня ничего не раздражает. А это дорогого стоит. Это мои тона, никаких финтифлюшек... Это превзошло все мои ожидания», — рассказывала знаменитость.

Фанаты же не остались в восторге от результата работы дизайнеров. По их мнению, комната получилась безликой и некрасивой.

«Ужасная цветовая гамма. Цвета грязные», «Ужасно получилось, цвета и узоры некрасивые», — не скрывают своего возмущения поклонники.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Идеальный ремонт»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Комментарии
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зато они красивые: названы 2 самых недалеких знака Зодиака
Зато они красивые: названы 2 самых недалеких знака Зодиака 12 комментариев
Не по-джентельменски: ахнете, как Гайдай обошелся с Натальей Крачковской
Не по-джентельменски: ахнете, как Гайдай обошелся с Натальей Крачковской 2 комментария
Не для СССР: от «постельной» сцены Шарапова чиновники схватились за голову
Не для СССР: от «постельной» сцены Шарапова чиновники схватились за голову 7 комментариев
Related video