Валерьянку - срочно! Народ не сдержал гнев при виде ремонта у Смеховой
Не все оценили идеи дизайнеров.
Алика Смехова не раз признавалась, что ей необходимо отдельное место, где она может уединиться от своих родных и посвятить время только себе. И вот не так давно артистка решила обновить московскую квартиру, чтобы иметь свой укромный угол.
В первую очередь Смехова захотела переделать спальню. Специально для этого она пригласила команду проекта «Идеальный ремонт» и объявила, что ей нужна не только комната для сна, но и кабинет, а цвета она предпочитает приглушенные.
Дизайнеры и декораторы постарались удовлетворить все потребности знаменитости. В центре комнаты они расположили кровать, а на одной из стен — полки. В оформлении они ориентировались на коричнево-черные тона, закрыв одну из стен обоями с нарисованными пальмовыми ветками. Также украсили комнату эффектные картины «Луна» и «Солнце», сделанные из войлока с вкраплениями янтаря.
Смехова не осталась равнодушна к ремонту. Как призналась артистка, преображение комнаты настолько шокировало ее, что ей даже понадобилось успокоительное.
«В этом интерьере, в этом дизайне меня ничего не раздражает. А это дорогого стоит. Это мои тона, никаких финтифлюшек... Это превзошло все мои ожидания», — рассказывала знаменитость.
Фанаты же не остались в восторге от результата работы дизайнеров. По их мнению, комната получилась безликой и некрасивой.
«Ужасная цветовая гамма. Цвета грязные», «Ужасно получилось, цвета и узоры некрасивые», — не скрывают своего возмущения поклонники.
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