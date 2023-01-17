Неожиданный выбор: почему жена Омара Си из «1+1» удивила публику (фото)

Личная жизнь мужчины вызывает такой же интерес, как и его карьера.

Омар Си получил всемирную известность после выхода фильма «1+1». Трогательная драма о дружбе богатого аристократа и бывшего заключенного получила всеобщее признание, а также множество престижных наград. Французский актер, исполнивший роль Дрисса в этой картине, стал настоящей звездой Голливуда.

За таким оглушительным успехом последовало еще много интересных приглашений. Мужчина снялся в таких фантастических фильмах, как «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Мир Юрского периода» и «Инферно». По сей день он считается востребованным и очень талантливым артистом.

Помимо карьеры, фанатов актера привлекает и его личная жизнь. Интересно, что в реальности он повторил судьбу своего знаменитого персонажа. Его герой был влюблен в белую рыжеволосую женщину, а сам Омар тоже решил заключить смешанный брак. Двадцать пять лет назад (именно столько лет Омар и Элен Си вместе) такие семьи в индустрии кино были в новинку, и публика удивилась этому союзу. Однако супруги уже тогда смотрелись мило и очень гармонично.