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В жизни не Кемаль Сойдере: почему от звезды «Черной любви» стараются держаться подальше

14 октября 2022 11:45
В жизни не Кемаль Сойдере: почему от звезды «Черной любви» стараются держаться подальше

Иметь дело с актером бывает небезопасно.

Бурак Озчивит стал еще более популярным после выхода на экраны сериала «Черная любовь». Съемки в этом проекте стали большим испытанием не только для него самого, но и для его партнерши — Неслихан Атагюль.

Знаменитости настолько искренне играли в любовь, что законная жена актера Фахрие Эвджен им поверила. Известная своим ревнивым нравом актриса то и дело устраивала мужу скандалы, а на свою соперницу и вовсе однажды вылила чашку горячего кофе.

В конфликте Озчивит поспешил занять сторону любимой супруги, что не могло не сказаться на съемочном процессе. Атагюль в свою очередь из соображений безопасности приняла твердое решение держаться подальше от коллеги и его благоверной. Дошло до того, что актриса отказалась сниматься в совместных сценах с Бураком, а значит, нежности и объятия Кемаля и Нихан — это лишь чудеса монтажа.

Фото: Кадр из сериала «Черная любовь»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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