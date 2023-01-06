В январе у этих знаков Зодиака закончится черная полоса: удача будет идти по стопам

Под занавес 2022 года многие представители зодиакальной плеяды почувствовали себя уставшими и изможденными. Многочисленные трудности, обрушившиеся на них в последние месяцы года Черного Водяного Тигра, значительно их подкосили. Кто-то столкнулся с трудностями на работе, вторые испытали горькое разочарование в любви, третьи испытывали проблемы со здоровьем, а кто-то, возможно, собрал полный “букет” всевозможных неприятностей. Астрологи говорят, что уже в январе 2023 года некоторые знаки зодиака почувствуют, что богиня удачи Фортуна снова на их стороне. Эксперты перечислили, в жизни каких представителей гороскопа грядет белая полоса.

Близнецы

По словам астрологов, представители воздушного знака могут рассчитывать на большой успех. Особенно крупно повезет тем, кто обладает творческой профессией или ведет свой собственный бизнес. Если Близнецы давно мечтали расширить свою аудиторию или даже выйти на международную арену, в январе 2023 года им представится такая возможность.

Водяной Черный Кролик будет благосклонен к уроженцам этого знака, а значит, поможет им заключить выгодные контракты с иностранными партнерами, получить работу в другой стране, найти клиентов за границей.

Дева

Представители земного знака - настоящие карьеристы, которые трепетно относятся к своей работе и переживают, если что-то складывается не так. Если в конце 2022 года Дева столкнулась с трудностями в офисе, то в первый месяц наступающего года Водяного Черного Кролика все изменится в точностью до наоборот. Вполне возможно, что таланты уроженцев этого знака по достоинству оценят на старом месте работы, повысят в должности либо наградят солидной премией.

А может случиться и так, что Дева получит выгодное предложение из другой компании.

Водолей

Еще одни уроженцы воздушной стихии, которым в январе 2023 улыбнется удача - это Водолей. Упадок сил, настигший представителей знака в конце декабря, останется в уходящем году, обещают астрологи. Из-за трудностей, возникших в жизни Водолея, он мог поссориться со многими близкими людьми. Январь предоставит возможность не только помириться, но и проговорить вслух моменты, которые помогут избежать недопонимания в дальнейшем. Кроме того, месяц будет богатым на полезные знакомства.

Водолей обзаведется связями и сможет выйти на совершенно иной уровень.

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