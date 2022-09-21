В уборщицы от отчаяния: этот позорный провал мог лишить страну Муравьевой

Карьера Ирины Муравьевой в самом ее начале могла пойти по другому пути. После окончания школы она подала документы во все театральные институты. Но вступительные испытания Ирина провалила: она не понимала, какие требования предъявляются к будущим студентам, да и не могла похвастаться актерским опытом. А талант абитуриентки строгих экспертов не впечатлил.

После поражения Муравьева устроилась в Школу-студию МХАТ на должность уборщицы. По ее словам, на такой поступок она решилась от отчаяния: ей была нужна работа, а также хотелось быть ближе к театру. Родители решили спасти дочь от позора и пристроили ее на небольшую должность в библиотеку МИСИ, передает издание «Аргументы и Факты».

Через год Муравьева снова попытала счастье на вступительных экзаменах и опять не прошла. Разочаровавшись, Ирина уже собиралась отказаться от мечты, но внезапно ее пригласили в студию при Центральном детском театре. После ее окончания актриса осталась там работать на несколько лет. И только в 1977 году она перешла в театр имени Моссовета.