В «Трех мушкетерах» мечтали избавиться от красотки-актрисы: она «вытянула» весь фильм

Ирина Алферова блистала на экране в образе Констанции в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Многие зрители раз за разом пересматривали ленту только из-за красавицы-актрисы. Между тем режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич был не в восторге от работы с артисткой.

Изначально кинодел хотел пригласить в свой проект Евгению Симонову. Именно она, по мнению мастера, идеально подходила под типаж утонченной француженки. Но в планы режиссера вмешались — вышло распоряжение о необходимости снять Алферову в новом фильме.

Юнгвальд-Хилькевич нехотя начал работу с артисткой, которая и представить себе не могла, с какими трудностями ей предстоит столкнуться. Доходило до того, что знаменитость не могла посещать репетиции, кроме того, ее лишили занятий с хореографом. Переодеваться в костюмы и наносить макияж Алферовой, не рассчитывающей на помощь съемочной команды, приходилось самостоятельно.

В итоге звезда достойно справилась с выпавшими на ее долю испытаниями и пополнила свою фильмографию проектом, который впоследствии стал культовым. Любопытно, что есть и другая версия о том, почему режиссер принялся мстить талантливой артистке. По слухам, звезда экрана позволила себе резкое замечание в адрес постановщика, чего он ей так и не простил.