В трагедию бывшего Ирины Безруковой сложно поверить: к 69 годам похоронил двух детей

Первым мужем Ирины Безруковой стал известный актер Игорь Ливанов. В конце 1980-х он работал педагогом в актерском училище Ростова, а девушка была одной из его студенток. В браке с ней он утешился после ужасной трагедии: в 1987 году железнодорожная катастрофа унесла жизни его первой жены и дочки.

В 1989 году Ирина родила сына Андрея. Супруги прожили вместе до 2000 года, пока актриса не увлеклась Сергеем Безруковым и не ушла к нему. Игорь поддерживал общение с сыном, уделял ему много времени. А затем актер женился в третий раз: супруга Ольга родила в 2007 году мальчика Тимофея. А 2015 год отметился в семье Ливанова как большим счастьем, так и горем.

Весной 25-летний Андрей скончался у себя дома. Точные причины смерти не были установлены, но молодой человек страдал от сахарного диабета и был зависим от инсулина.

«Это было запредельное горе», — вспоминал позже Ливанов.

Он держался только ради беременной жены, ведь спустя несколько месяцев после похорон Андрея на свет появился младший сын Ливанова Илья. Сейчас 69-летний актер воспитывает мальчиков и старается не вспоминать о прошлых трагедиях, пишет «Экспресс газета».