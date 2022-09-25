В титрах не указали: звезду «Бриллиантовой руки» вынудили покинуть страну

Голос Аиды Ведищевой знают все поклонники советского кинематографа. Именно она спела главные композиции к «Бриллиантовой руке», «Кавказской пленнице» и к другим фильмам. При этом, несмотря на популярность артистки, руководство страны было против ее успехов.

Как рассказывала сама Ведищева, она попала в список артистов, которым чинили карьерные препятствия. Их не приглашали на телевидение, запрещали поездки за границу и не одобряли их творчество. Последней же каплей, по словам знаменитости, стало исключение ее фамилии из титров в знаменитых комедиях. После специальным указом размагнитили все ее записи, из-за чего в официальных архивах не осталось композиций певицы. Тогда Ведищева поняла, что уже не сможет полноценно работать в СССР.

«Я уехала из СССР, потому что поняла: все то, что я создаю, здесь будет презираться всегда», — рассказывала певица.

В 1980-х, как только у нее появилась возможность, она вместе с супругом, матерью и сыном отправилась жить в США. Ведищева уже спустя несколько лет открыла собственный театр и даже запустила собственное шоу на местном телевидении. Как отмечают СМИ, артистке удалось построить карьеру с нуля и добиться даже большего успеха, чем на родине.