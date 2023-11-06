В таком не признаются: Навка сделала заявление о мешающей жизни зависимости

В 2006 году Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Спортсменка много лет трудилась, завоевывая многочисленные награды. И после завершения карьеры звезда держит себя в форме, не стесняясь публиковать снимки в купальнике. К удивлению публики, даже Навка не избежала зависимостей.

Фигуристка старается быть откровенной со своей аудиторией и порой делится не самыми приятными подробностями собственной жизни. Однажды спортсменка рассказала, что ее беспокоит повышенный интерес людей к социальным сетям и мессенджерам. Татьяна Навка призналась, что во время глобального сбоя приложений почувствовала себя неуютно.

Но, что ни делается, все к лучшему: сложности помогли чемпионке осознать масштаб проблем. Навка поняла, что у нее выработалась привычка пропадать в соцсетях, поэтому после сбоя она ощутила долгожданное облегчение.