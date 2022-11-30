В сыновья годится: Алика Смехова засветилась с новым бойфрендом (фото)

Личная жизнь у Алики Смеховой выдалась насыщенной. Звезда трижды была замужем и родила двоих сыновей — младшему Макару 15 лет, а старшему Артему 22 года. Поскольку наследники выросли, артистка может позволить себе пуститься во все тяжкие.

Как оказалось, знаменитость закрутила новый роман. Актриса засветилась на публике с 31-летним актером одного из столичных театров Игорем Скрипко. Судя по всему, ее совсем не смущает тот факт, что избранник годится ей в сыновья. И если у 54-летней Смеховой есть за плечами богатый опыт отношений, то артист ничем подобным похвастаться не может.

Как пишет «Экспресс газета », Скрипко никогда не был женат, детей у него тоже нет. Ранее он встречался с дочерью Михаила Задорнова — Еленой, вместе с которой учился в ГИТИСе. Тем не менее все это осталось в прошлом. Теперь артист начал новую главу своей жизни рядом со Смеховой.