В страшном сне не привидится: что знают иностранцы о современной России

Американские киноделы в своих фильмах любят приукрашивать российские реалии. Порой они «знают» то, о чем русские даже не догадываются.

Речь идет о создателях фантастического фильма «Святой» с Вэлом Килмером. Его персонаж Саймон Тамплиер пытается помешать российскому магнату поработить мир. Злодей поручает герою добыть сенсационное изобретение, которое сделает его властелином Земли. Как Тамплиер выкрутится из этой ситуации?

Примечателен не только сюжет, но и отдельные детали фильма. Москва глазами режиссеров — это отсталый город, который зимой отапливается дровами. Местные жители почему-то игнорируют теплую одежду, зато здесь можно нелегально приобрети икону, если спуститься в городскую канализацию. Вот такая альтернативная Россия, которая ни одному русскому не привидится даже в кошмарах.

Пользователи Сети, посмотревшие этот «шедевр», были возмущены: «Снимали на коленке», «Постсоветская Россия показана как после апокалипсиса», «Досмотреть эту чушь я просто не смог».