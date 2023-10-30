В СССР все обожали Кикабидзе: по-другому посмотрите на звезду, узнав правду о его прошлом

В детстве был тем еще хулиганом.

Вахтанг Кикабидзе сыграл множество замечательных ролей в кино. Летчик Валико Мизандари в «Мимино», Джон Глэбб в «ТАСС уполномочен заявить...». Артист снимался до самой смерти, не оставляя любимую профессию. Однако в юные годы шабутному мальчишке прочили не сцену, а тюрьму.

Будущая звезда учились не просто плохо, а совершенно отвратительно. В школе парень оставался на второй год аж три раза: в третьем, шестом и в восьмом классах. Мама, представительница грузинского княжеского рода Манана Константиновна Багратиони, не ждала от сына ровным счетом ничего хорошего.

Учителя шептались, что мальчик пойдет по кривой дорожке.

Однако, вопреки злопыхателям, Кикабидзе стал знаменитостью и прославил свою семью. Вместо уроков артист собирался с друзьями и пел под гитару: сценические способности колоритного грузина были очевидны еще тогда. В институт Вахтанг Кикабидзе попал чудом, подменив заболевшего мальчика на выпускном вечере. Творческая жилка выручила его и тогда.