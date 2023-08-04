В СССР все думали, что Кикабидзе — бабник, а оказалось — однолюб: увидев фото жены, все поймете

Прославленный советский актер Вахтанг Кикабидзе всегда обращал на себя внимание со стороны прекрасного пола. Ему приписывали множество романов с коллегами по съемочной площадке, но на самом деле он всю жизнь любил одну женщину: так сильно, что после ее смерти почти сразу ушел из жизни и сам.

С балериной Ириной Кебадзе артист познакомился в Будапеште в 60-х годах, когда они выступали на одной сцене. В тот день вышло известие о смерти американского президента Джона Кеннеди. Балерина расплакалась, а Кикабидзе обнял ее, чтобы утешить, и с тех пор уже не отпускал.

Вахтангу Константиновичу приписывали отношения со Светланой Крючковой и Юлией Галкиной, но он всегда был верен только Ирине. И неудивительно, ведь балерина была необыкновенной красавицей. Она оставила свою карьеру ради мужа и была с ним рядом до конца своих дней. «Она для меня все», — признавался Кикабидзе.

После смерти жены в конце 2021 года актер выплакал все глаза. Потеряв любимую женщину, он не продержался и двух лет — Вахтанг Константинович скончался в январе 2023 года.