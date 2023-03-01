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В СССР Татьяну Пельтцер узнали старушкой: в 40 лет на нее было страшно смотреть (фото)

1 марта 2023 11:00
В СССР Татьяну Пельтцер узнали старушкой: в 40 лет на нее было страшно смотреть (фото)

Возраст пошел на пользу.

Татьяна Пельтцер была одной из главных любимиц советских зрителей. Актриса блестяще справлялась с ролями бодрых старушек и стала прочно ассоциироваться со своими экранными героинями. Кажется, Петльцер была рождена для этого образа.

Слава пришла к актрисе уже в зрелом возрасте. Татьяна начала активно сниматься в кино ближе к 40 годам, и ей почти сразу давали роли женщин преклонного возраста. Так, в драматической картине «Простые люди» Пельтцер сыграла героиню Плаксину. На момент съемок актрисе было 40 лет, но в кадре она выглядела на все 60 или 70. Сам кинообраз получился мрачным и словно безжизненным. Узнать в серой и жутковатой Плаксиной будущую звезду советского кино практически невозможно.

В СССР Татьяну Пельтцер узнали старушкой: в 40 лет на нее было страшно смотреть (фото)

Но это было только начало ее пути. Чем старше становилась Пельтцер, тем ярче и харизматичнее получались ее героини. Уже в солидном возрасте Татьяна Ивановна снялась в картинах «Морозко», «Вам и не снилось...», «Формула любви» и «Приключения желтого чемоданчика». И каждая старушка в ее исполнении буквально затмевала всех остальных персонажей.

Фото: Кадр из фильма «Простые люди», 1945, «Иван Бровкин на целине», 1958
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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