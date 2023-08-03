В СССР сняли самый нудный фильм: провалился в прокате, но критиковать его нельзя

Не все советские кинотворцы, по мнению многих зрителей, заслуживают признания. Так, самым переоцененным режиссером той эпохи они называют Андрея Тарковского, ленты которого до конца досмотрели лишь единицы.

В мировом киносообществе фильм-притча «Сталкер» считается вершиной его творчества, но российские зрители с этим не согласны. Да и в СССР картины Тарковского особо не жаловали. «Сталкер», как известно, занял всего лишь 30-е место в советском кинопрокате.

Как говорят интернет-пользователи, работу Андрея Арсеньевича можно назвать «недокино». Здесь есть все признаки фильма, но они соблюдены лишь внешне. А сам сюжет об отчаянных смельчаках, отправившихся в Зону за счастьем, утрамбовывается в полтора часа. Но Тарковский сделал ленту длиной в два с лишним часа и превратил ее в нудную «тягучую субстанцию».

«Я очень сочувствую герою без работы с дочкой-инвалидом, понимаю душевные страдания и метания профессора и писателя. Только кино-то тут причем?» — пишут о «Сталкере» в Сети.

Однако ругать фильм — себе дороже. У картины огромная армия поклонников по всему миру, и они готовы защищать любимую ленту до победного конца. Вот что они говорят в ее защиту: