В СССР сняли самый нудный фильм: провалился в прокате, но критиковать его нельзя
Споры о картине никогда не закончатся.
Не все советские кинотворцы, по мнению многих зрителей, заслуживают признания. Так, самым переоцененным режиссером той эпохи они называют Андрея Тарковского, ленты которого до конца досмотрели лишь единицы.
В мировом киносообществе фильм-притча «Сталкер» считается вершиной его творчества, но российские зрители с этим не согласны. Да и в СССР картины Тарковского особо не жаловали. «Сталкер», как известно, занял всего лишь 30-е место в советском кинопрокате.
Как говорят интернет-пользователи, работу Андрея Арсеньевича можно назвать «недокино». Здесь есть все признаки фильма, но они соблюдены лишь внешне. А сам сюжет об отчаянных смельчаках, отправившихся в Зону за счастьем, утрамбовывается в полтора часа. Но Тарковский сделал ленту длиной в два с лишним часа и превратил ее в нудную «тягучую субстанцию».
«Я очень сочувствую герою без работы с дочкой-инвалидом, понимаю душевные страдания и метания профессора и писателя. Только кино-то тут причем?» — пишут о «Сталкере» в Сети.
Однако ругать фильм — себе дороже. У картины огромная армия поклонников по всему миру, и они готовы защищать любимую ленту до победного конца. Вот что они говорят в ее защиту:
«„Сталкер“ — фильм-притча. Странно требовать от фильма развлекательности комедии и бойкости боевика».