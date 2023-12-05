В СССР скрывали особый статус Румянцевой: когда выяснилось, было уже слишком поздно

Надежда Румянцева исполнила главную роль в фильме «Девчата» и сделала это блистательно. Потому нет ничего удивительного в том, что она получила широкое признание и популярность после премьеры киноленты. «Девчата» были отмечены множеством престижных наград на международных кинофестивалях, а не только в СССР.

В итоге Румянцева стала известной как в Советском Союзе, так и за его пределами. Ее талант и харизма привлекли внимание Голливуда, и американские режиссеры проявили желание пригласить ее на съемки. Артистку даже сравнивали с великим Чарли Чаплином и видели в ней потенциал для построения международной карьеры.

Однако многочисленные приглашения и письма от американских режиссеров шли «мимо». Румянцевой попросту не сказали, что к ней проявляют интерес заокеанские киноделы. Советские чиновники боялись потерять такой талант, поэтому утаили от знаменитости информацию о требованиях американских коллег.

Когда артистка наконец-то узнала о возможности сняться в Голливуде, было уже слишком поздно. Упущенная возможность очень огорчила ее, и Румянцева осознала, что могла бы добиться еще большего успеха и признания, если бы ей была предоставлена эта редкая возможность. Но было поздно.