«В СССР секса нет»: как на самом деле появилась фраза, ставшая мемом

Владимир Познер стал знаменит благодаря серии телемостов с США. На международных встречах обсуждались самые разнообразные темы, а одна из них была полностью «женской»: в студию пригласили гражданок обеих стран. И именно такой телемост в итоге стал самым известным.

Дело в том, что во время эфира одна из участниц-американок пожаловалась на рекламу в стране. Якобы все на телевидении «крутится вокруг секса», что ее очень расстраивает. Ведущие — Владимир Познер и Фил Донахью — не прошли мимо такого заявления и сразу же попытались узнать, есть ли, по мнению участниц, такая проблема в СССР. И тогда Людмила Иванова постаралась объяснить, что же происходит в стране с рекламой.

«Секса у нас нет, и мы категорически против этого», — заявила участница.

Все присутствующие в зале разразились аплодисментами и смехом и не расслышали финал фразы. Иванова же, как отмечают СМИ, заявила, что «у нас есть любовь». Позднее она просила вырезать ее слова из финальной версии шоу, но продюсеры отказались, а фраза сразу же ушла в народ.

Спустя некоторое время Иванова пыталась придумать другие версии, объясняющие ее громкое заявление. В интервью она по-разному рассказывала о случившемся, а однажды даже заявила, что Владимир Познер обязан именно ей успешной карьерой. Спустя годы она смирилась со случившимся, открыла кафе «Сударыня» и эксплуатировала свой имидж.