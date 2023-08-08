В СССР проводницы подсыпали соду в чай: лайфхак пригодится и сейчас

Чай по праву считается одним из самых популярных напитков. Миллионы человек с удовольствием заваривают ароматные листья, однако далеко не все знают, как добиться максимального вкуса от напитка.

Дело в том, что жесткая вода заметно влияет на чай. Из-за нее цвет становится не таким насыщенным, как и вкус, а на поверхности образуется жирная пленка. Но избежать этого можно, если добавить щепотку соды при заваривании листьев. Благодаря этому вода смягчится, а из чаинок вымоется больше кофеина и пигментов, которые придадут более насыщенный цвет. Вкус тоже станет намного приятнее.

И подобной хитростью нередко пользовались проводницы в поездах. Дело в том, что вода на железной дороге не отличалась высоким качеством, но это точно не должно было влиять на качество напитков. Поэтому приходилось находить способы, как улучшить чай.