В СССР первыми сделали Шерлока Холмса женщиной: теперь эта актриса – монахиня

Все привыкли к тому, что Шерлок Холмс в большинстве своих киновоплощений — это мужчина. Но существуют и экранизации, где великого сыщика играет женщина. И впервые это произошло в советском кинематографе.

В 1986 году на отечественные экраны вышел фильм «Мой нежно любимый детектив», в котором роль детектива по имени Шерли Холмс сыграла актриса Екатерина Васильева, а ее помощницу Джейн Уотсон воплотила на экране Галина Симонова.

«Феминизированная» версия приключений самого знаменитого детектива в истории, созданная сценаристами Аркадием Хайтом и Григорием Гориным, не снискала такой же зрительской любви, как сериал с Ливановым и Соломиным. Тем не менее свое заметное место в экранной «шерлокиане» все же заняла.

На счету Екатерины Васильевой после роли Шерли Холмс были еще десятки самых разных киноперсонажей — от королев до пенсионерок. Но затем судьба сделала крутой поворот, и кино перестало являться главным делом ее жизни, уступив место любви к Богу, которую Васильева всегда испытывала внутри себя.

В 2021 году народная артистка России приняла монашеский постриг и стала инокиней Василиссой. Для актрисы это был вполне осознанный шаг: до этого она уже несколько лет провела в монастыре послушницей. Да и самый близкий для Васильевой человек, сын Дмитрий Рощин, служит настоятелем московского храма.