В СССР об этом фильме постарались забыть: сегодня он актуален как никогда

Кинематограф СССР ассоциируется у большинства зрителей с комедиями Гайдая или военными драмами. А ведь в то время снимались и психологические картины, о которых сегодня мало кто вспомнит.

Одной из таких лент стал фильм «Грибной дождь», выпущенный в 1982 году. Работа Николая Кошелева не снискала большого успеха у зрителей, несмотря на интригующий сюжет и отличный актерский состав.

История рассказывает о сотруднице типографии, пропавшей без вести. Вместе с рабочим коллективом она отправляется в лес за грибами. После прогулки все собираются домой и замечают, что с ними нет одной женщины. Они убеждают себя в том, что она уехала раньше на попутке.

Когда фильм вышел, о нем постарались побыстрее забыть, ведь он обличал равнодушие и черствость советских граждан. Но сегодня лента обрела вторую жизнь. Сюжет актуален как никогда, ведь проблема человеческого равнодушия и эгоизма никуда не делась.

Вот какие отзывы пишут те, кто посмотрел «Грибной дождь»: «Самым поразительным является то, что человека даже никто не мог толком вспомнить, при этом женщина проработала в типографии очень долго», «Фильм о людях, об эгоизме, свойственном каждому человеку, как каждый отнесся к ситуации, об утраченном понятии „советский коллектив“»