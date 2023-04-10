В СССР мужчины сходили от нее с ума: сегодня роковую любовь Адриано Челентано не узнать (фото)

Адриано Челентано нельзя назвать примерным мужем. Во время съемок культовой комедии «Укрощение строптивого» женатый актер крутил роман с красавицей Орнеллой Мути. Но сегодня роковую любовь неутомимого Челентано мало кто узнает.

Когда-то Мути считалась самой красивой актрисой итальянского кино вместе с Софи Лорен. Мужчин, в том числе и советских, сводили с ума ее шикарные черные волосы, раскосые «кошачьи» глаза и пухлые губы. Челентано был очарован Орнеллой и не устоял перед ней. Адриано едва не ушел от жены Клаудии Мори, но разум все-таки возобладал над чувствами.

Сегодня в 68-летней Мути не узнать ту сексуальную соблазнительницу.

Она уже давно стала блондинкой, но этот оттенок не придает актрисе привлекательности. Кроме того, Орнелла увлекалась операциями, и ее лицо стало опухшим и натянутым. Поклонники итальянской звезды разочарованы такими метаморфозами, ведь когда-то Мути была эталоном красоты.

Комедия «Укрощение строптивого» произвела в СССР фурор. Все мужчины были влюблены в Орнеллу Мути и откровенно не понимали, почему главный герой остается неприступным. Но зрители не знали, что за кадром между актерами бушевали настоящие страсти.