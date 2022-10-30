В СССР клип Милен Фармер не показали: его освистал бы каждый

Милен Фармер известна тем, что делает из своих музыкальных клипов что-то похожее на короткометражное артхаусное кино. Многие из роликов на ее песни пришлись по душе поклонникам из России, но есть и исключения.

В конце 80-х французская дива пополнила свою копилку клипом, снятом на русском языке. Однако в Советском Союзе его не показали, на что были причины. В ролике под названием Tristana прослеживается тема революции и самого Распутина. Кроме певицы в нем снялся Владимир Ивченко, воплотивший возлюбленного главной героини.

Зрители могли разобрать лишь его речь (артист свободно говорил на русском), а вот реплики других персонажей понять было крайне сложно. Только за это клип в Советском Союзе освистал бы каждый. Впрочем, и сегодня это творение всемирно известной исполнительницы, в основе которого многие видят также отсылку к сказке о Белоснежке, не пользуется большой любовью поклонников.