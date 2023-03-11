В СССР эту злодейку из мультфильма ненавидели: сегодня она герой нашего времени

Современность задает свои стандарты женского и мужского поведения. То, что порицалось в СССР, сегодня будет только приветствоваться.

Так, каждый, кто видел мультфильм «Карлсон вернулся», вспомнит Фрекен Бок, которая когда-то считалась злодейкой. Малыш прозвал женщину домомучительницей за ее крутой нрав и авторитарный характер. Но сегодня многие видят в этой героине массу положительных черт.

Современные зрители отмечают, что Фрекен Бок умеет заботиться о себе. А это важнейшее качество для нашей жизни. Она отлично знает, как сохранить баланс между работой и отдыхом: женщина отправляет Малыша в комнату делать уроки, а после домашних дел усаживается перед телевизором, чтобы попить чай. В то время такое поведение расценивалось как эгоизм.

Кроме того, Фрекен Бок присуще милосердие. После выкрутасов Карлсона, который издевался над ней, она нашла в себе силы простить этого проказника. А в момент прощания женщина даже взгрустнула и пустила слезу.

Вот что сегодня пишут о героине пользователи Сети: «Разве Фрекен Бок — злодейка? Она милая, очаровательная и очень харизматичная героиня. И никаких злодейств у нее и в мыслях нет».