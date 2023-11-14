В СССР без него не обходился ни один Новый год: этот фильм зря перестали показывать по ТВ

В последние годы именно лирическая комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» стала главным новогодним фильмом. Вся страна следит за приключениями Жени Лукашина, однако так было далеко не всегда.

В советское время накануне праздника по телевизорам шла лента Ролана Быкова «Телеграмма». В ней рассказывалась история о мальчике Косте, который вместе с одноклассницей Тошей пытается передать незнакомой девочке важную телеграмму в преддверии Нового года. Фильм по праву был настоящим хитом: волшебная атмосфера и добрая история помогли ему завоевать сердца публики.

Однако с годами «Телеграмму», которой не так давно исполнилось уже 50 лет, перестали показывать по отечественным каналам. И уже в современной России фильм невозможно встретить в эфире, хотя его до сих пор можно назвать идеальным для Нового года.