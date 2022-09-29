В США стала успешной: как живет опороченная звезда «Кин-дза-дза!»

Расцвет карьеры Ирины Шмелевой пришелся на конец 80-х — начало 90-х годов. Она сама отмечала эту закономерность, что, пока остальные актеры теряли работу из-за заката советского кино, ей удавалось попадать в фильмы, которые становились известными. Это и «Кин-дза-дза!», и «Ловушка для одинокого мужчины», и «Где находится нофелет?».

Но затем удача отвернулась от актрисы. В середине 90-х среди предложений о работе остались лишь малопривлекательные картины. Вместо сюжета и актерского состава режиссеры начали делать ставку на обилие жестоких или откровенных сцен. Шмелева иногда соглашалась на съемки, даже не вчитываясь в сценарий. Это привело к тому, что актриса «засветилась» в неоднозначных картинах, больше похожих на «фильмы для взрослых», таких как «Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски».

Подпортив репутацию, Ирина решила уехать в США, куда ранее перебрался ее супруг. Но и там ей иногда припоминали сомнительные проекты на постсоветском ТВ с ее участием. Шмелева не обращала внимание на критику, ведь в Америке она стала успешной руководительницей собственной фирмы по пиару и маркетингу. Кроме того, она вела несколько авторских программ на русском телевидении в США.