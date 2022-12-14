В США бы растерзали: на что пошел Сиятвинда ради роли Баклажана в «Жмурках»

Актер-мулат Григорий Сиятвинда начал сниматься еще в 1997 году, но популярность к нему пришла лишь спустя 8 лет. В фильме Алексея Балабанова «Жмурки» он исполнил характерную роль бандита по имени Баклажан. На кастинге постановщик был не совсем доволен Григорием и даже собирался отказать ему. Балабанов заявил, что ему нужен более темнокожий исполнитель. В современной Америке за такие довольно расистские высказывания режиссера бы растерзали.

А тогда Сиятвинда так хотел попасть в фильм, что записался в солярий. Всего за несколько недель он добился нужного оттенка и получил роль. Его старания окупились: после премьеры «Жмурок» Григория заметили и режиссеры, и зрители.

Сейчас 52-летний актер совмещает работу на театральных площадках и съемки. За последние несколько лет он снялся в таких проектах, как «Отчаянные дольщики», «Кухня», «Гранд» и «Отель Элеон». Кроме того, Сиятвинда — востребованный актер дубляжа, озвучивавший героев в «Моане», «Семьянине» и «Шахерезаде».