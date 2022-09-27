В споре о «перерыве» между Россом и Рейчел поставили точку спустя 25 лет

Фанаты сериала «Друзья» хорошо помнят про одну из главных коллизий сериала, когда между Россом и Рейчел произошла серьезная ссора. В ходе конфликта героиня предложила возлюбленному сделать перерыв в отношениях. Росс отправился горевать в бар, а на утро проснулся рядом с другой женщиной. Рейчел же за вечер пересмотрела свое поведение и предложила бойфренду помириться.

Позже факт измены Росса нередко обыгрывался в эпизодах. Сам герой, в исполнении Дэвида Швиммера, не считал, что был неверен подруге, ведь в их романе была пауза. Но Рейчел подчеркивала, что речь не шла о полном разрыве отношений, а значит, он повел себя неправильно.

Семейный психолог Ольга Романив поставила точку в споре персонажей спустя 25 лет. По ее словам, Росс действительно был неверен любимой женщине, тогда как она таких поступков себе не позволяла.

«Он создал проблему в голове и усугубил ее изменой», — объяснила эксперт для издания «7 дней ».

Этот конфликт был далеко не единственным в паре героев Швиммера и Дженнифер Энистон. Однако это не помешало персонажам ближе к финалу проекта обзавестись совместным ребенком.