В спорах о последствиях ЭКО для Фриске и Заворотнюк поставили точку: врач все объяснил

После того как Жанне Фриске и Анастасии Заворотнюк был поставлен один и тот же диагноз — глиобластома, в Сети заговорили о том, что всему виной процедура ЭКО, на которую знаменитости решились в довольно позднем возрасте. Эти слухи до сих пор не дают покоя интернет-пользователям, а многие женщины и вовсе отказываются от искусственного оплодотворения из-за страха повторить участь звезд.

Теперь же в спорах о последствиях ЭКО для Фриске и Заворотнюк поставили точку. В новом выпуске YouTube-канала «Встала и пошла » генетик Ольга Кокорина объяснила, могла ли эта процедура вместе с поздней беременностью привести к онкологии. Вердикт эксперта был тверд: ЭКО не имеет никакого отношения к возникновению рака.

Кокорина подчеркнула, что среди причин страшного недуга значатся генетическая предрасположенность и возрастные изменения, происходящие с организмом. Также врач напомнила, что большинство пар, решивших прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям, относятся к возрастной категории 35+. По уверению генетика, многие из них напрасно боятся процедуры, которая обросла большим количеством слухов.