В Советском Союзе этот фильм просто уничтожили: осталась всего одна копия

Фильм «Первороссияне» был изъят из проката и уничтожен правительством после просмотра. Это произошло из-за того, что лента представляла собой мрачный портрет реальности того времени, который отличался от романтической идеологии, преобладавшей в работах других режиссеров, снятых в 1966-1967 годах.

Создатель фильма представил Ленина в отрицательном свете, изображая его не как дедушку-бонвивана, а как отрицательного персонажа. Главные герои были показаны одновременно испуганными и любопытными, проявляющими интерес к новому миру. Это создавало впечатление, будто режиссер изображает воскресших персонажей, пытающихся осмыслить свою смерть.

Такое изображение реальности того времени не соответствовало официальной идеологии, поэтому лента была признана нежелательной и подверглась уничтожению. Все 32 копии фильма были уничтожены, чтобы исключить их дальнейшее распространение и просмотр.

Несмотря на попытку уничтожить фильм, он был обнаружен позднее благодаря сохранившимся негативам и современным технологиям восстановления проекта. Это позволило вновь представить ленту публике, чтобы оценить ее историческую и культурную ценность.