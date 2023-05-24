В советском фильме засветилась знаменитая иностранка: о съемках она даже не догадывалась

Перед советскими режиссерами стояла очень трудная задача. Они вынуждены были творить в условиях цензуры и частичной международной изоляции. Поэтому даже если известный постановщик мечтал работать с иностранными актерам, то его затея заканчивалась крахом. Тем не менее Юрию Саакову удалось снять картину, в которой засветилась одна зарубежная звезда.

В комедии «Похищение» в одном из эпизодов появилась Софи Лорен. Итальянская красавица сразу привлекла внимание зрителей и произвела фурор. Однако сама она не догадывалась, что снялась в советском фильме.

Дело в том, что режиссер просто вырезал сцену с артисткой из иностранной картины «Вчера, сегодня, завтра». В сцене, которую выбрал Сааков, актриса разговаривает с Марчелло Мастроянни, а в советской версии ее коллегой становится Савелий Крамаров. По всей видимости, Софи была музой Юрия Суреновича, поэтому ради нее он даже пренебрег авторскими правами на итальянский фильм.