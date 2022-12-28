В «Служебном романе» не показали: муж Верочки оказался редким красавцем (фото)

Фильм «Служебный роман» многие зрители знают буквально наизусть. Однако большинство из них даже не догадываются, что в этой истории был еще один полноценный герой, чья личная жизнь оказалась достоянием широкой общественности.

В кадре Верочка то и дело выясняет по телефону отношения со своим мужем. Именно он и являлся одним из главных действующих лиц. По сюжету возлюбленный секретаря Людмилы Калугиной также был сотрудником статистического учреждения.

Его роль сыграл Александр Фатюшин, который оказался редким красавцем. Вот только зрители героя в этом амплуа так и не увидели — сцены с ним были безжалостно вырезаны. Случилось это по веской причине.

В разгар съемок артист получил травму глаза, поэтому продолжить работу не смог. Тем не менее на экране он все же несколько раз засветился, правда, в массовке. Например, Фатюшина можно заметить, когда Новосельцев предпринимает попытку занять деньги у Ольги, а также когда работники учреждения удивляются «воскрешению» Бубликова, на похороны которого сдавали деньги всем коллективом.