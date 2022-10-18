В «Служебном романе» могли показать мужа Верочки: его сыграл рязанский Марлон Брандо

«Служебный роман» Эльдара Рязанова сразу же запомнился зрителям не только сюжетом, но и яркими персонажами. А особенно фанаты оценили героиню Лии Ахеджаковой, которая играет Верочку, секретаршу Людмилы Калугиной. При этом далеко не все знают, что изначально создатели задумывали показать и мужа Верочки, но их планам было не суждено сбыться.

Дело в том, что на роль супруга Верочки был утвержден Александр Фатюшин, которого называли рязанским Марлоном Брандо. Создатели прописали ему полноценную сюжетную линию, в которой артист регулярно пытается примириться с экранной супругой и забирает ее на мотоцикле с работы. Артист уже начал сниматься, однако несчастный случай перечеркнул его работу: Фатюшин попал в аварию.

В результате ДТП он оказался в больнице, и врачи решили сделать операцию, чтобы спасти его глаз. Восстановление шло хорошо, но чересчур медленно, а Рязанов не мог позволить себе настолько большой простой. Поэтому он был вынужден полностью отказаться от появления избранника Верочки на экранах.

Однако персонаж в фильме все же остался. Его роль сократили до простых телефонных разговоров, а голос герою подарил Олег Басилашвили.