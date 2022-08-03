В слухах об эмиграции Шнура поставлена точка: вот что выяснилось

Сергей Шнуров решил эмигрировать в Швейцарию. Не так давно музыкант был замечен вместе с супругой Ольгой Абрамовой в одном из отелей страны.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о неожиданном отъезде музыканта вместе со своей избранницей. Сам Шнуров никак не комментировал ситуацию, однако ранее весьма негативно отзывался об артистах, которые решили эмигрировать. Как оказалось, сам он также намерен переехать.

По словам Стаса Барецкого, разоткровенничавшегося в беседе с «Комсомольской правдой », Шнуров поселился в своей квартире в Швейцарии, которую купил во время частых гастролей в стране. Бывший участник группы не сомневается: теперь лидер «Ленинграда» будет жить за границей.

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При этом другие участники группы продолжают утверждать, что музыкант с супругой всего лишь отправился в отпуск. Якобы он решил отдохнуть и в ближайшее время вернется в Россию.