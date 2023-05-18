В шутку женился на «старухе»: что стало с женой Маковецкого за 40 лет брака (фото)

Елену Демченко уже в 42 года коллеги считали старой девой и утверждали, что она вряд ли сможет встретить свою настоящую любовь. Такие слова глубоко ранили женщину, и в один момент она решила перевести все в шутку, предложив первому встречному взять ее в жены.

Счастливчиком оказался Сергей Маковецкий, который не раздумывая согласился. С этого момента и началась необычная история любви. Актер стал все больше интересоваться статной красавицей, несмотря на то, что она была на 18 лет старше. В итоге спонтанное знакомство в стенах киностудии действительно закончилось свадьбой.

Супруги счастливо живут в браке уже 40 лет и не дают поводов для сплетен. Однако разница в возрасте с годами становится все заметнее. Сейчас на фоне известного мужа Елена выглядит как обычная пенсионерка. Хотя она все же пытается подчеркивать свои достоинства с помощью макияжа и грамотно подобранных украшений.