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Киноафиша Статьи «В шоке нахожусь!»: вдова Караченцова раскрыла, что творится за кулисами «Ленкома»

«В шоке нахожусь!»: вдова Караченцова раскрыла, что творится за кулисами «Ленкома»

6 июля 2022 16:15
«В шоке нахожусь!»: вдова Караченцова раскрыла, что творится за кулисами «Ленкома»

Скандал за кулисами знаменитой сцены продолжает набирать обороты.

Людмила Поргина прокомментировала отстранение Александры Захаровой от двух спектаклей в «Ленкоме». По официальным данным, артистка не соответствует возрасту героинь.

Как отмечает Поргина, ей вовсе не понятны причины, из-за которых Марк Варшавер решил отказаться от Захаровой в постановках «Женитьба» и «Ва-Банк». Как уверена знаменитость, ее коллега — прекрасная и талантливая актриса, поэтому она обязательно должна играть на знаменитой сцене. А если же она действительно уже не соответствует представлениям автора о героинях, то руководство театра должно предоставить ей другие роли.

«Даже не пойму, что такое происходит? Я за Захарову очень переживаю! Очень!» — цитирует слова артистки портал Prozvezd.info.

Напомним, что ранее Александра Захарова подала в суд на «Ленком» с требованием передать ей права на постановки ее отца. Многие связывают решение Марка Варшавера отстранить знаменитость именно с началом судебных разбирательств и позицией артистки.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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