В шаге от развода: красавец едва не разрушил идеальный брак Глафиры Тархановой

Глафира Тарханова прославилась благодаря сериалу «Громовы». Сегодня она остается одной из ведущих актрис в России и не собирается сдавать свои позиции. Глафира всегда тщательно выбирала роли, что помогло ей остаться на плаву. Правда, одна из работ едва не стоила ей семейного счастья.

Речь идет о роли в картине «Любовники», где Тарханова сыграла в тандеме с Сергеем Чонишвили. Он не просто талантливый артист, но и редкий красавец: черные волосы, гипнотизирующий взгляд, роскошные усы.

Муж Тархановой, актер и режиссер Алексей Фаддеев, был категорически против того, чтобы Глафира снималась в «Любовниках». Это можно объяснить, ведь перед Чонишвили мало кто мог устоять. Когда Фаддеев узнал, что в фильме будут откровенные сцены, то вообще пришел в ярость. Их брак мог оказаться на грани развода.

Но ситуация разрешилась мирно. Тарханова предложила, чтобы в «клубничке» вместо нее сыграла дублерша. Режиссер согласился, и муж выдохнул с облегчением.

К слову, брак Тархановой и Фаддеева уже давно считается образцовым. У пары четверо сыновей, которые сплачивают супругов еще сильнее.