В шаге от Микки Рурка: гляньте, что сотворил с собой американский красавчик (фото)

Пластическая хирургия уже давно считается сомнительной процедурой. Но многих звезд не останавливает то, что после вмешательства их лицо может превратиться в безжизненную маску.

Жертвой пластики стал знаменитый американский актер Зак Эфрон. Он известен по фильмам «Дедушка легкого поведения», «Счастливчик» и «Лак для волос». Также артист хорошо поет, что обеспечило ему роли в мюзиклах.

Не так давно поклонники обратили внимание, что лицо некогда симпатичного Зака начало резко меняться. Возраст тут оказался ни при чем, причиной метаморфоз стали пластические операции, которыми Эфрон чересчур увлекся.

Актер скорректировал форму носа, прибегал к уколам красоты, делал подтяжку лица. Из-за этого его кожа стала выглядеть перетянутой и надутой. Пользователи Сети прочат Эфрону участь небезызвестного Микки Рурка, который окончательно испортил свою обаятельную внешность и практически потерял лицо.

Впрочем, Зак Эфрон отрицает, что прибегал к услугам пластических хирургов. Он лишь признает, что ему пришлось сделать операцию из-за сильного повреждения подбородка. Посмотрим, как Зак будет выкручиваться дальше.