Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В шаге от Микки Рурка: гляньте, что сотворил с собой американский красавчик (фото)

В шаге от Микки Рурка: гляньте, что сотворил с собой американский красавчик (фото)

22 января 2023 09:00
В шаге от Микки Рурка: гляньте, что сотворил с собой американский красавчик (фото)

Утратил чувство меры.

Пластическая хирургия уже давно считается сомнительной процедурой. Но многих звезд не останавливает то, что после вмешательства их лицо может превратиться в безжизненную маску.

Жертвой пластики стал знаменитый американский актер Зак Эфрон. Он известен по фильмам «Дедушка легкого поведения», «Счастливчик» и «Лак для волос». Также артист хорошо поет, что обеспечило ему роли в мюзиклах.

Не так давно поклонники обратили внимание, что лицо некогда симпатичного Зака начало резко меняться. Возраст тут оказался ни при чем, причиной метаморфоз стали пластические операции, которыми Эфрон чересчур увлекся.

В шаге от Микки Рурка: гляньте, что сотворил с собой американский красавчик (фото)

Актер скорректировал форму носа, прибегал к уколам красоты, делал подтяжку лица. Из-за этого его кожа стала выглядеть перетянутой и надутой. Пользователи Сети прочат Эфрону участь небезызвестного Микки Рурка, который окончательно испортил свою обаятельную внешность и практически потерял лицо.

Впрочем, Зак Эфрон отрицает, что прибегал к услугам пластических хирургов. Он лишь признает, что ему пришлось сделать операцию из-за сильного повреждения подбородка. Посмотрим, как Зак будет выкручиваться дальше.

Фото: Globallookpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video