В Сети назвали имя самой красивой женщины всех времен: выбор удивит каждого

Многие издания просто обожают проводить разные конкурсы. Недавно в очередной раз была выбрана самая красивая женщина всех времен, которую оценивали только по внешности. И вот что из этого получилось.

В список попала обворожительная итальянка Софи Лорен, легендарная кинодива Мэрилин Монро и очаровательная Шарлиз Терон. Но ни одна из них не попала в тройку триумфаторов. Символическую «бронзу» получила актриса Рэкел Уэлч — секс-символ американского кино 70-х. Второе место осталось за артисткой и княгиней Монако Грейс Келли. А первое место заняла звезда фильма «Завтрак у Тиффани» — обаятельная Одри Хепберн.

В свое время ее называли безупречной красавицей, однако сама актриса не считала себя привлекательной. Она прекрасно знала свои недостатки: длинный нос, небольшая грудь, чрезмерно высокий рост и огромный размер ноги. От овала лица Одри тоже не была в восторге. Широкие скулы создавали массу неудобств — актрисе приходилось подолгу репетировать «рабочие» ракурсы.

Многих пользователей Сети этот выбор удивил, ведь внешность Хепберн не каждому по вкусу именно из-за названных причин. Опрос провел портал Ranker .