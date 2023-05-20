В Сети назвали имя самой красивой женщины «немного за 40»: выбор удивительный

Не все согласятся с этим результатом.

Недавно пользователи Сети выбрали идеальную женщину, которой за сорок. Триумфатор одержала уверенную победу, не оставив шанса конкуренткам.

Речь идет о горячей поп-звезде с пуэрториканскими корнями Дженнифер Лопес. Американская певица в прошлом году отметила свое 53-летие, но от ее внешности по-прежнему захватывает дух. Она почти не изменилась за последние 20 лет, и это впечатляет.

В чем секрет красоты Джей Ло? Супруга Бена Аффлека активно занимается спортом, соблюдает белковую диету и спит по восемь часов каждый день. Артистка избегает стрессов и старается контролировать свои эмоции.

Многих может удивить такой выбор, ведь Лопес нельзя назвать классической красоткой. Кому-то ее лицо кажется простоватым, а фигура слишком пышной.

Второе место в рейтинге заняла звезда ситкома «Друзья» вечно молодая Дженнифер Энистон, а тройку замкнула 42-летняя Ким Кардашьян. Опрос провела клиника красоты Glowday. В голосовании приняли участие интернет-пользователи со всего мира.