В семье Ротару произошло страшное горе: невозможно сдержать слезы

Родственников Софии Ротару настигла трагедия. Как рассказал сын певицы Руслан Евдокименко, несколько дней назад из жизни ушла мать его супруги — Людмила, которой был 71 год.

Печальными новостями он поделился в своих социальных сетях. Убитый горем Евдокименко опубликовал черно-белый портрет родственницы, подписав годы ее жизни. При этом он предпочел не раскрывать подробности случившегося и сохранил все детали в тайне, не смотря на вопросы публики.

Пользователи Сети постарались поддержать Евдокименко и всех его близких, которые пытаются справиться с утратой. В комментариях они поделились своим подобным опытом и пожелали знаменитости сил и терпения.