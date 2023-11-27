В семье Крюкова праздник: племянник Бондарчука не скрыл правду о пополнении

В доме Константина Крюкова случилась большая радость. Оказывается, еще месяц назад супруга актера Алина Алексеева подарила ему наследницу, однако пара решила сообщить о счастливой новости лишь сейчас. Звезде «9 роты», «Жары» и «Красного Яра» летят поздравления со всех концов страны.

О пополнении в семье артиста общественность узнала благодаря трогательному снимку, на котором Алина держит крошечный кулачок дочери на фоне торта с надписью «1 месяц». Жена Крюкова стала мамой впервые, тогда как для знаменитости это уже второй ребенок.

От первого брака у племянника Федора Бондарчука подрастает дочь, 16-летняя Юлия. Мамой девушки стала дочь крупного бизнесмена Евгения Варшавская. Союз продлился всего год, но тем не менее супруги сохранили хорошие отношения ради общей наследницы.