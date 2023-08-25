В Россию вернутся только с парой чемоданов: в жизни Меладзе и Брежневой большие перемены

Константин Меладзе больше не сможет жить или работать в России. Продюсер лишился вида на жительства, из-за чего его ИП было ликвидировано. Информация об этом появилась в открытых источниках, в том числе в Госреестре индивидуальных предпринимателей.

Весной этого года композитор вместе с женой Верой Брежневой обосновался в Италии. У них российского гражданства не было, несмотря на многолетнюю работу в этой стране. Супруга продюсера также была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель — под фамилией бывшего мужа Михаила Кипермана. Из-за недействительного вида на жительства ликвидировали и его.

Теперь, если Константин и Вера решат наведаться в Россию, сделать они это смогут только в качестве туристов. А для этого много вещей им не понадобится. Также звездная пара не сможет давать концерты или иным образом зарабатывать, не оформляя свои доходы.